Foi divulgado esta segunda-feira o primeiro trailer de "Napoleão", de Ridley Scott.

A epopeia histórica, liderada por Joaquin Phoenix no papel de Napoleão Bonaparte, foi criada originalmente pela Apple para a sua plataforma de streaming, mas será exibida pela primeira vez exclusivamente nos cinemas em novembro em associação com a Sony Pictures, no âmbito da mudança estratégica da gigante da tecnologia para o lançamento dos seus filmes.

A estreia portuguesa está anunciada para 24 de novembro.

Com 158 minutos, "Napoleão" foi descrito como um olhar pessoal e original sobre as suas origens humildes e a ascensão brutal até se tornar imperador, vista através da relação obsessiva e instável com a sua esposa e verdadeiro amor Josefina, interpretada por Vanessa Kirby, recriando ainda as famosas batalhas que o confirmaram como um extraordinário e visionário líder militar.

"Napoleão" reúne Scott e Phoenix mais de duas décadas depois da sua epopeia histórica anterior, "Gladiador". No elenco destacam-se ainda os nomes de os atores franceses Tahar Rahim e Ludivine Sagnier.

TRAILER LEGENDADO.