A habitual franqueza de Brian Cox voltou a criar citações virais, tal como aconteceu com Logan Roy, a sua personagem na aclamada série “Succession”.

O ator escocês foi um dos convidados no HistFest em Londres no domingo e falou de vários temas, da política aos críticas teatrais e até o filme "Napoleão", de Ridley Scott.

“É péssimo", terá dito, segundo as citações partilhadas pelo jornal The Standard (via Variety).

Sem pudor, acrescentou: "Uma interpretação realmente péssima do Joaquin Phoenix. Realmente pavorosa. Não sei o que ele estava a pensar. Acho que é totalmente culpa dele e não penso que o Ridley Scott o ajude. Eu teria feito muito melhor do que o Joaquin Phoenix, isso posso garantir".

"Podem dizer que é uma boa história dramática. Não – são mentiras", disse.

Cox brincou a seguir com o nome de Phoenix: “Acho que tem um bom nome. Joaquin...[pronunciado] 'wackeen'... 'wacky' [maluco]. É uma espécie de interpretação maluca".

A seguir, o ator levou as 'mentiras' de "Napoleão" para um âmbito mais geral, lamentando o sacrifício da verdade histórica nas grandes produções de cinema, incluindo num dos filmes em que participou.

“'Braveheart' é um monte de disparates. O Mel Gibson foi maravilhoso, mas é um monte de mentiras. Ele [William Wallace] nunca engravidou a princesa francesa. Esse filme é uma parvoíce", criticou.