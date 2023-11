Sem spoilers: seja qual for a interpretação que os fãs façam do desfecho que "John Wick: Capítulo 4", a saga tem ainda muito por explorar.

Sem nada dizer sobre Keanu Reeves, o presidente do estúdio Lionsgate confirmou que o quinto filme está já a ser escrito e há planos para outros projetos no mesmo universo dos assassinos profissionais que se tornou uma das sagas mais lucrativas do cinema.

"Na parte do 'Wick', temos vários 'spin-offs' e 'Wick 5'. Começámos a trabalhar nele mesmo quando começou a greve dos argumentistas [2 de maio] e voltámos ao trabalho assim que terminou [27 de setembro]", disse Joe Drake com a maior das naturalidades aos investidores na apresentação dos resultados trimestrais do estúdio, citado pelo ComicBook.com.

Uma vez que Keanu Reeves disse publicamente que só admite trabalhar na saga com o mesmo realizador, um potencial "John Wick 5" não chegará tão cedo: Drake também anunciou que Chad Stahelski está a trabalhar noutro projeto para o estúdio, uma nova versão de "Highlander" com Henry Cavill, a apontar para uma estreia em 2026.

Lançado em março, "John Wick: Capítulo 4" arrecadou 440,1 milhões de dólares nas bilheteiras a nível mundial.

De acordo com o estúdio Lionsgate, apenas nove sagas nos últimos 40 anos conseguiram recordes de bilheteira ao quarto filme e dessas nove, apenas cinco viram cada filme subir nas bilheteiras em relação ao anterior (ou seja, o quarto filme teve mais sucesso do que o terceiro, o terceiro mais do que o segundo e o segundo mais do que o primeiro).

Em 2014, "John Wick" arrecadou 86 milhões a nível mundial, mas foi verdadeiramente descoberto pelos fãs no mercado de vídeo. Três anos mais tarde, o segundo filme chegou aos 174,3 milhões, enquanto "John Wick 3: Implacável" chegou aos 328 milhões em 2019.

"Bailarina", um muito aguardado primeiro 'spinoff' para os cinemas protagonizado por Ana de Armas, chega a 7 de junho de 2024: a história decorre na mesma linha temporal da saga principal, mas antes dos acontecimentos do quarto filme.

Em setembro, a Amazon Prime Video lançou 'spinoff': a minissérie "The Continental", com três episódios, focada em alguns assassinos no hotel que lhes serve de santuário e que decorre em 1975, 40 anos antes dos filmes com Keanu Reeves.

TRAILER "JOHN WICK: CAPÍTULO 4".