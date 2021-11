A lenda do cinema de Hong Kong John Woo vai fazer o seu primeiro filme em Hollywood em quase 20 anos e com uma característica muito especial: não vai ter diálogos, apenas muita ação.

O único ator confirmado por agora para "Silent Night" [Noite Silenciosa, em tradução literal] é Joel Kinnaman, que será um "banal" pai que entra no submundo para vingar a morte do seu jovem filho.

O produtor do projeto é Basil Iwanyk, ligado à saga "John Wick", também mais famosa pela ação do que pelos diálogos.

Joel Kinnaman

"Silent Night" será o primeiro filme americano de John Woo desde "Pago para Esquecer", um "thriller" de ficção científica com Ben Affleck e Uma Thurman de 2003 que foi um grande fracasso e o levou a regressar a Hong Kong, onde recuperou a forma com "A Batalha de Red Cliff" (2008).

Apesar do sucesso em Hollywood com "Operação Flecha Quebrada" (1996), "A Outra Face" (1997) e "Missão Impossível II" (2000), o cineasta, agora com 75 anos, continua a ser mais recordado pelos icónicos trabalhos de ação em Hong Kong, como "Crime em Hong Kong" (1986), "The Killer" (1989) e "Bullet in the Head" (1990).