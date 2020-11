Johnny Depp vai receber integralmente o salário de 10 milhões de dólares após o estúdio Warner Bros. lhe ter pedido para sair do terceiro filme "Monstros Fantásticos".

Segundo a publicação especializada The Hollywood Reporter (THR), o ator de 57 anos só tinha filmado uma cena como o vilão Gellert Grindelwald desde que a rodagem começou a 20 de setembro em Londres.

Esta situação ocorre graças a uma cláusula habitual nos contratos das grandes estrelas conhecida na indústria como "pay-to-play", que obriga os estúdios a compensar na totalidade independentemente do que acontecer ao projeto ou das decisões tomadas em relação ao papel.

Como o próprio Depp reconheceu no seu comunicado, o afastamento foi uma consequência da decisão de um juiz britânico de que um artigo do tablóide britânico The Sun que o acusava de ser um "marido violento" era "substancialmente verdadeiro".

O THR destaca que o ator "tecnicamente" não foi despedido pela Warner, mas convidado a demitir-se e não existia no contrato uma "cláusula de moral" para colocar o estúdio a salvo da obrigação salarial.

O papel de Grindelwald vai ser entregue a outro ator e a rodagem de "Monstros Fantásticos 3" continuará nos próximos vários meses com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie e Jude Law.

A estreia nos cinemas foi anunciada para 15 de julho de 2022 (previsivelmente um dia antes em Portugal).