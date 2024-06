Johnny Depp vai ser o Satanás ao serviço do próximo projeto do ex-Monty Python Terry Gilliam.

O realizador norte-americano conseguiu o financiamento (cerca de 30 milhões de dólares, considerável para uma produção fora dos grandes estúdios de Hollywood) e várias estrelas para a comédia “The Carnival at the End of Days" ("O Carnaval no Fim dos Dias", em tradução literal).

A expectativa é que seja possível arrancar com a rodagem em janeiro de 2025.

Terry Gilliam

Gilliam e Depp já trabalharam juntos em "Delírio em Las Vegas" (1998) e "Parnassus - O Homem Que Queria Enganar o Diabo" (2009), mas no elenco também estarão Jeff Bridges, parceiro do realizador em "O Rei Pescador" (1991) e "Tideland - O Mundo ao Contrário" (2005), e Adam Driver, protagonista de "O Homem que Matou Dom Quixote" (2018), o seu último filme.

A outra estrela será Jason Momoa ("Aquaman"), mas o realizador diz que ainda falta incluir uma atriz.

As novidades estão numa entrevista à edição francesa da Premiere, onde o realizador também levanta a ponta do véu sobre a história: "Será uma comédia onde Deus decide destruir a Humanidade. E o único que nos tenta salvar é Satanás, porque precisa de pessoas no inferno, ou não terá nenhum trabalho para fazer durante a eternidade".

E acrescentou: "Será muito engraçada para aqueles que gostam de ser ofendidos”.