Dois anos após o "desmentido", a sequela de "Joker" vai mesmo avançar.

A confirmá-lo, o realizador Todd Phillips colocou imagens nas redes sociais com a capa do argumento e de Joaquin Phoenix aparentemente a fazer uma leitura.

No entanto, trata-se de uma "encenação": a publicação Deadline esclarece que o ator leu o argumento há algum tempo (a capa tem a data de 18 de maio de 2022) e já deu o sim. O que falta agora é fazer um grande contrato para regressar na sequela como o homicida anarquista Arthur Fleck.

Tal como no primeiro filme, o argumento foi escrito por Scott Silver e o próprio Phillips. O título de trabalho é "Joker: Folie à Deux", uma referência ao termo médico francês para um transtorno mental que afeta duas ou mais pessoas.

O primeiro "Joker" recebeu a distinção máxima do Festival de Cinema de Veneza em 2019 e 11 nomeações para os Óscares, incluindo Melhor Filme e Realização, ganhando duas estatuetas: Melhor Ator para Joaquin Phoenix e Banda Sonora para Hildur Guðnadóttir.

Nas bilheteiras mundiais ultrapassou os mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais, sendo o filme com classificação etária para adultos mais rentável de sempre. E com um orçamento entre os 55 e 70 milhões de dólares, é considerado o o mais rentável filme do género de banda desenhada pela maioria das avaliações.