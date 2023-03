Com exceção dos elogios a Jonathan Majors como o vilão Kang, o consenso é maioritariamente desfavorável em relação a “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania".

Apenas com um saldo positivo de 47% no 'site' Rotten Tomatoes, o filme está empatado com "Eternals" como os filmes com críticas mais negativas do Universo Cinematográfico Marvel [MCU, pela sigla original].

Em contraste, a audiência do público no mesmo 'site' é de 83%, mas as reações tépidas refletem-se nos resultados de bilheteira: após ter sido a melhor estreia dos três onde o super-herói de Paul Rudd é protagonista, as receitas "encolheram" 69% no segundo fim de semana de exibição nos EUA (a queda mais vertiginosa na história do MCU), e mais 60% no terceiro.

Durante uma entrevista, Jonathan Majors foi confrontado com a baixa pontuação entre os críticos.

"Não muda a maneira como me vejo, ponto final [risos]. São apenas números”, desvalorizou durante o podcast "Screen Talk" do IndieWire (via Variety).

O ator esclarece que a primeira preocupação é fazer bem a sua parte: "Sou uma interpretação dentro de uma história. Uma coisa que costumo perguntar à minha equipa quando estamos a sair de uma antestreia se eles estiverem a ver as críticas é ‘Como está a correr o filme?’. Tento tomar conta e fazer a minha parte. A resposta é: ‘Tu estás bem. Gostam de ti’. E contam-me sobre o filme. Às vezes, o filme também está a esse nível e às vezes [não está]".

Os críticos de cinema são, acrescenta, "apenas pessoas".

"Têm uma opinião. Tem-se sempre uma opinião. Não sou parvo. Tenho 33 anos de viver, viver a sério. Sei que são pessoas que estão a escrever. Não são os meus professores de Yale ou os meus professores de teatro. São pessoas que têm filhos e têm uma perspetiva, têm uma educação religiosa ou não. Moram nesta cidade ou naquela, ou querem ser vistos assim ou assado. Olho para a média de críticas e, ok, 47%. Mas o que significam esses 47 quando se tem esta quantidade de bilheteira? O que significam estas coisas? São informação. Estou do lado de dentro. Não me vou envolver. Se for um crítico de algum nível, provavelmente conheço-o e sei o que pensa", conclui.

O MOMENTO DA ENTREVISTA.