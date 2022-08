Joseph Gordon-Levitt é a novidade mediática e de prestígio para se juntar a Eddie Murphy no quarto filme "O Caça Polícias".

Além do ator da série " 3º Calhau a Contar do Sol" e de filmes como "10 Coisas Que Odeio em Ti", "Mysterious Skin", "(500) Dias com Summer", "A Origem", "O Cavaleiro das Trevas Renasce" e "Looper - Reflexo Assassino", também entrou para o elenco Taylour Paige, uma jovem atriz revelada por "Zola", um dos títulos de prestígio do cinema independente americano "perdido" durante a pandemia em 2020.

Entretanto, o novo filme "inspirou-se" em "Top Gun: Maverick" e recebeu o título oficial de "Beverly Hills Cop: Axel Foley".

A produção já começou e será a estreia na realização de Mark Molloy após dirigir várias curtas-metragens.

Após marcar passo durante vários anos no estúdio Paramount, o regresso ao ativo do detetive de Detroit transferido para Beverly Hills Axel Foley será na Netflix.

Com a opção para uma sequela, trata-se de um acordo do licenciamento ou seja, a Paramount permite à plataforma de streaming usar o que continua a ser a sua propriedade artística segundo parâmetros específicos.

Neste contexto, todos ganham com o acordo inventivo: a Netflix ficará com mais um título mediático com uma grande estrela, enquanto a Paramount vai obter receitas com uma das sagas mais importantes da sua coleção sem arriscar outra desilusão de bilheteira.

O primeiro "O Caça Polícias", realizado por Martin Brest, lançou definitivamente a carreira de Eddie Murphy em 1984. Seguiu-se uma sequela em 1987 que também foi um sucesso, mas um terceiro filme, em 1994, foi considerado um ponto baixo.

Este século, foram várias as tentativas para ressuscitar a saga e ultrapassada a resistência inicial do ator em regressar, vários realizadores estiveram associados ao projeto, que até chegou a ser pensado para se tornar uma série de televisão.