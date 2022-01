Josh Hartnett é a novidade mais recente de "Oppenheimer", o próximo filme de Christopher Nolan, avançou a publicação Deadline.

Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek e Benny Safdie destacam-se no impressionante elenco de um projeto descrito como um "thriller" sobre o paradoxo de um homem enigmático que tem de arriscar destruir o mundo para o salvar: J. Robert Oppenheimer, um dos "pais" da bomba atómica, que será interpretado pelo ator irlandês Cillian Murphy.

O seu papel não é conhecido, mas com um orçamento de 100 milhões de dólares, "Oppenheimer" é o maior projeto de Hollywood na revitalização da carreira de Josh Hartnett.

Afastado dos grandes estúdios americanos desde o filme "30 Dias de Escuridão" (2007) e atualmente com 43 anos, o ator começou a recuperar com o sucesso das três temporadas da série "Penny Dreadful" (2014), ganhando recentemente mais visibilidade também no grande ecrã, participando nos dois últimos filmes de Guy Ritchie.

Este também é um reencontro com Christopher Nolan, pois há 19 anos recusou ser Batman no que viria a ser a trilogia de filmes do realizador entre 2005 e 2012 protagonizados por Christian Bale.

No auge da popularidade após "Pearl Harbor" e "Cercados", o ator, então com 24 anos, conversou com Nolan, mas autoexcluiu-se antes de fazer testes ou existir uma proposta formal, o que o fez perder outras oportunidades, incluindo com o mesmo realizador.

"Sem dúvida que disse não a algumas das pessoas erradas. Aprendi a minha lição quando o Christopher Nolan e eu falámos sobre o Batman. Decidi que não era para mim. Depois ele não me quis em 'O Terceiro Passo' [2006]. Não só contrataram o Batman deles para isso, também contrataram a minha namorada na altura [Scarlett Johansson]", recordou numa entrevista à Playboy em 2015.

A recusa nada teve a ver com o realizador, que descreveu como "incrivelmente 'cool' e muito talentoso", mas o receio de se ver limitado a ser uma estrela de 'blockbusters'.

"Estava tão focado em não ser rotulado e com tanto medo de ser considerado apenas uma coisa como ator. Ver o Christian Bale fazer tantas outras coisas tem sido simplesmente espantoso. Ele foi capaz de superar isso. Por que é que não consegui ver isso na altura?", recordava.

A rodagem de "Oppenheimer" deverá começar este trimestre de 2022 e a estreia (exclusiva) nos cinemas está anunciada para 21 de julho de 2023, uma data próxima dose filmes anteriores de grande sucesso de Christopher Nolan.