Jude Law vai ser Vladimir Putin no cinema.

São poucos os detalhes conhecidos: o 'casting' surgiu durante uma conversa sobre vários temas do ator britânico de 52 anos com a publicação especializada Deadline.

Trata-se de um papel secundário e o desafio de ser Putin, reconhecido pelo próprio, no início dos anos 2000, nos primeiros anos do seu governo e carreira política, será para "The Wizard of the Kremlin" [O Mágico ou Feiticeiro do Kremlin, em tradução literal), o próximo filme do realizador francês Olivier Assayas.

“Digo isto com hesitação porque ainda não comecei realmente a trabalhar nisso. Isto é, já comecei, mas neste momento parece um Evereste para escalar, portanto estou no sopé a olhar para cima e a pensar: ‘Oh, Cristo, o que fui dizer?’", contou Law.

E acrescentou: "Geralmente é assim que me sinto quando digo sim. Estava a pensar, ‘Meu Deus, como vou fazer isto?’ Mas de qualquer forma, cabe a mim resolver.”

Com rodagem ainda este ano mas sem data de estreia, "The Wizard of the Kremlin" será o regresso ao cinema de Olivier Assayas, cujo último projeto foi a minissérie "Irma Vep" com Alicia Vikander para a HBO (2022), uma nova versão do seu clássico filme de 1996.

Entre os seus trabalhos mais conhecidos estão "Destinos Sentimentais" (2000), "Clean" (2004), "Boarding Gate - Porta de Embarque" (2007), "Tempos de Verão" (2008), "As Nuvens de Sils Maria" (2014), "Personal Shopper" (2016) e a minissérie "Carlos" (2010).