Denis Villeneuve está contente por "Dune: Parte Dois" ter levado milhões de pessoas aos cinemas, mas também 'dececionado' por continuar a ser o filme mais visto nos cinemas este ano.

Lançado no final de fevereiro, o filme do realizador canadiano arrecadou quase 712 milhões de dólares nas bilheteiras.

Continua a ser o líder a nível mundial, deixando a uma distância significativa "Godzilla x Kong: The New Empire", com 567 milhões, e a animação "O Panda do Kung Fu 4", com 529 milhões, que, mesmo assim, estão muito à frente de todos os outros filmes de 2024.

"Dune: Duna Parte Dois"

Premiado com um prémio na sexta-feira nos Canadian Screen Awards, Villeneuve disse à imprensa em Toronto estar “dececionado por ainda ser o número um. Espero que, em breve, haja outros sucessos de bilheteira. Espero, mais cedo ou mais tarde, que as bilheteiras deste verão sejam muito melhores”.

“Acho que precisamos de filmes que sejam experiências de cinema, que abracem completamente o poder do cinema, e não estou a falar apenas de 'Dune 2'", continuou Villeneuve, citado pelo Deadline.

“Claro que estou a falar de muitos filmes. Algo como 'Guerra Civil' é um forte exemplo de um filme que usou absolutamente o poder do cinema. Tive sorte que a 'Parte Dois' tenha chegado ao público. Gostaria que acontecesse com mais frequência, honestamente”, completou.

As declarações do realizadores refletem o mau arranque da temporada de verão de Hollywood: às desilusões de "Profissão: Perigo", com Ryan Gosling e Emily Blunt, "O Reino do Planeta dos Macacos", "IF – Amigos Imaginários", de John Krasinski e com Cailey Fleming e Ryan Reynolds, e "Garfield", juntou-se o fracasso de "Furiosa: Uma Saga Mad Max".

Lançados mais cedo em 2024, também "Caça-Fantasmas: O Império do Gelo" (200,5 milhões de dólares), "Bob Marley: One Love" (179,3) e "Guerra Civil" (114 milhões) estão entre os que mais arrecadaram nas bilheteiras, mas com valores que não amortizaram os seus enormes orçamentos e não podem ser considerados sucessos comerciais.

Sem ser uma super produção (custou 40 milhões), "Beekeeper - O Protetor", com Jason Statham, é um dos grandes sucessos de 2024 e está em oitavo lugar nas bilheteiras mundiais, com quase 153 milhões de dólares.