Numa recente aparição no programa de Jimmy Fallon, Kate Beckinsale revelou que evita encontros com o colega Ryan Reynolds porque os dois são tão parecidos que podiam passar por gémeos.

"Não posso estar no mesmo local que ele porque acho que um de nós iria explodir. Alguma coisa iria acontecer", garantiu a atriz, para surpresa do público.

A semelhança passou despercebida até agora e nem Jimmy Fallon pareceu muito convencido após mostrar fotos das duas estrelas lado a lado.

Kate Beckinsale estava mesmo a falar a sério e disse que se sentiu melindrada porque Ryan Reynolds é "um canadiano grande" sem nada de remotamente "feminino": já fez confusão ao ver cartazes em autocarros e teve namorados que estiveram com o ator e se sentiram realmente desconfortáveis.

O visado já respondeu no Instagram: com grande sentido de oportunidade, sugeriu que deviam fazer um filme e, colocando imagens dos dois numa imagem promocional do telefilme "Bruxinhas ao Ataque" (1993), com as gémeas Mary-Kate e Ashley Olsen, até já tinham um argumento pronto para avançar.