Kevin Bacon tem a reputação de ser uma das personalidades mais simpáticas e acessíveis de Hollywood: chegou ao ponto de dar à sua organização sem fins lucrativos o nome de "Six Degrees", o popular jogo em que os participantes escolhem um ator e ligam-no a outro através de um filme em que ambos participaram para encontrar o caminho mais curto até chegarem a um em que participa.

Além disso, chegou mesmo a regressar em abril de 2024 ao liceu onde foi rodado "Footloose - A Música Está do Teu Lado", o filme de 1984 que lançou a sua carreira, após uma campanha dos estudantes.

Mas existe um limite: o "pior pesadelo" é estar num casamento e o DJ de serviço começar a passar “Footloose”, a canção icónica de Kenny Loggins na famosa cena do baile.

O filme sobre um rapaz da cidade (Bacon) que se revolta depois de ir viver para uma conservadora cidade do Midwest e descobrir que a dança – e com isso toda a alegria da juventude – foi banida, fez de Kevin Bacon uma estrela aos 25 anos.

O ator foi questionado sobre a fama que surgiu da noite para o dia.

“Era o que queria, não posso culpar ninguém além de mim próprio. Sem dúvida que era o meu sonho ter todas aquelas coisas. Mas até se ter, não se percebe realmente que existe algo de estranho sobre isso", admitiu durante uma retrospetiva da carreira no festival norte-americano South By Southwest (SXSW), a decorrer por este dias em Austin (Texas) para profissionais da indústria e o público em geral (via Variety).

Kevin Bacon notou que posar em tronco nu para as revistas dos adolescentes "era o oposto de como queria me ver". E aos 66 anos, ainda tem de tomar precauções especiais perante o impacto duradoiro do musical.

“O meu pior pesadelo é estar num casamento e o DJ colocar a música. Começa sempre por ser sobre a noiva e depois existe o álcool. E por volta das 22h30, a música começa e, de repente, o casamento torna-se sobre mim a avançar e dançar. As pessoas formam literalmente um círculo à minha volta e batem palmas como se fosse um macaco amestrado.”, contou.

Para o evitar, toma a precaução de abordar os DJs com antecedência para pedir que não toquem o tema, o que ainda fez recentemente.

Mas esclarece: "Não é porque não goste da canção, adoro-a. Não é porque não tenha orgulho no filme, tenho 100% de orgulho dele”.

O ator também disse que só viu "Footloose" umas "três ou quatro vezes". Os filhos, acrescentou, nem conhecem o filme.