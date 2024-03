Kevin Bacon vai regressar ao local da rodagem de "Footloose - A Música Está do Teu Lado" após uma intensa campanha que se tornou viral.

Desde o início do ano lectivo que os estudantes do liceu Payson começaram uma campanha com a hashtag #BaconToPayson para chamar a atenção do ator e convencê-lo a regressar no dia da formatura, a última no atual edifício, já que será transferido.

Os estudantes recriaram várias cenas do clássico de 1984 que fez de Bacon uma estrela, aprenderam os passos da icónica dança e tencionam ter uma campanha no dia da formatura para recolher fundos para a sua organização SixDegrees.org (o nome 'seis graus' é uma referência ao popular jogo em que os participantes escolhem um ator e ligam-no a outro através de um filme em que ambos participaram para encontrar o caminho mais curto para chegar ao prolífico Bacon).

O esforço funcionou: na sexta-feira, o programa Today, do canal nacional NBC, contou a história e a seguir fez um direto com os estudantes no pavilhão desportivo em que participou o ator, a falar de Atlanta.

VEJA A REPORTAGEM.



"Fiquei muito impressionando com tudo o que está a acontecer aí com esta ideia maluca para conseguirem que voltasse", disse Bacon, recordando a seguir o impacto na sua própria vida do filme rodado em 1983 e do liceu.

Após elogiar o que todos investiram nas recriações e nos 'flash mobs', e agradecer o apoio à sua organização, deu a boa notícia.

"É realmente inspirador, portanto obrigado. Obrigado. E eu irei. Tenho que ir!", revelou, perante a reação ensurdecedora do seu auditório.