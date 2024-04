Kevin Bacon regressou no sábado ao local onde foi rodado o seu filme "Footloose - A Música Está do Teu Lado" , que chegou aos cinemas há 40 anos.

No sábado, o ator fez um discurso aos estudantes do liceu Payson, no Utah, que passaram o ano lectivo a fazer uma campanha que se tornou viral para conseguir chamar a sua atenção e convencê-lo a regressar no dia da formatura, a última no atual edifício, já que será transferido.

"Aqui estamos neste lindo, lindo lugar, neste lindo, lindo dia. passou muito tempo - 40 anos -, o que me surpreende bastante. As coisas parecem um pouco diferentes por aqui. Diria que a coisa que parece mais diferente sou eu”, brincou.

"Footloose - A Música Está do teu Lado" (1984)

Na sua campanha, os estudantes recriaram várias cenas do clássico de 1984 que fez de Bacon uma estrela e aprenderam os passos da icónica dança, mas o ator disse que o que também ajudou a convencê-lo foi a ajuda prometida para montar cinco mil 'kits de recursos essenciais' para jovens e escolas da meta dos 40 mil da sua organização sem fins lucrativos SixDegrees.org (o nome 'seis graus' é uma referência ao popular jogo em que os participantes escolhem um ator e ligam-no a outro através de um filme em que ambos participaram para encontrar o caminho mais curto para chegar ao prolífico Bacon).

"Vocês transformaram o que poderia ser apenas uma estrela de cinema a voltar para ser aclamado em algo realmente positivo. E é isso que faremos hoje quando construirmos estes kits. Muito obrigado pelo vosso empenho em retribuir à vossa comunidade e às pessoas com quem partilham este planeta, e estou entusiasmado por trabalharmos aqui juntos hoje”, disse.

A REPORTAGEM COM O DISCURSO.

Bacon, de 65 anos, também percorreu os corredores do liceu com alguns estudantes e respondeu às suas perguntas antes de chegar ao ginásio e falar sobre as memórias num exclusivo ao programa Today do canal nacional NBC.

"Obviamente que é uma daquelas coisas em que houve mudanças. Construíram-se muitas coisas novas, mas sem dúvida que a essência permanece", disse à jornalista Kaylee Hartung.

E acrescentou: "Uma jovem disse-me 'Sabe, o meu avô andava na escola quando estava a fazer o filme...".

"Como se aparecer para o 40.º aniversário não fosse suficiente... fiquei do género 'Olha bem para ti, rapaz...'", brincou.

O ator também falou da famosa história de ter passado um dia incógnito no liceu antes da rodagem pois não tinha a certeza de, aos 24 anos, ainda conseguir passar por estudante.

A ENTREVISTA.