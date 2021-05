Kevin Bacon também é um dos atores que não tem qualquer interesse em rever os filmes onde entrou... com uma notável excepção.

Desde a estreia, que foi logo o clássico "A República dos Cucos" (1978), dirigido por John Landis e ao lado de John Belushi, o ator, atualmente com 62 anos, construiu uma carreira com filmes populares e clássicos em todas as décadas.

Entre os quase 100 créditos estão títulos como "Sexta-Feira 13" (1980), "Adeus Amigos" (1982), "Footloose - A Música Está do teu Lado" (1984), "Linha Mortal" (1990), "JFK" (1991), "Uma Questão de Honra" (1992), " Apollo 13" (1995), "Espíritos Inquietos" (1999), "Mystic River" (2003), "Frost/Nixon" (2008) e "X-Men: O Início" (2011).

Mas o ator nunca mais voltou a vê-los depois de chegarem aos cinemas: quando a revista Esquire perguntou se havia personagens que gostaria de revisitar, respondeu que gosta de deixar o passado no passado.

Mas a seguir corrigiu: "'Palpitações'. Foi o único filme meu em que quis revisitar essa personagem. Não olho de todo para trás. De facto, 'Palpitações' foi o único filme meu que voltei a ver desde que estreou."

Palpitações (1990)

Mistura de terror com comédia macabra, o filme de 1990 andava à volta de um grupo de pessoas que descobriam que a sua pequena cidade do interior dos EUA estava infestada de gigantescas criaturas devoradoras de homens que viviam debaixo da superfície terrestre.

Comédia · 1990 · M/12 · 96m Palpitações Tremors

Além de Kevin Bacon, tentavam salvar a pele na carnificina atores como Fred Ward, Michael Gross e até a cantora Reba McEntire.

Apesar das más críticas e piores receitas de bilheteira, o filme acabou por se tornar um clássico de culto a reboque da popularidade dos clubes de vídeo e das cassetes VHS. A tal ponto que o estúdio acabaria por fazer seis sequelas entre 1996 e 2020 diretas para vídeo, além de uma série em 2003.

Nenhum dos trabalhos teve o envolvimento de Bacon, mas após o 25.º aniversário do original, ele aceitou voltar a ser Valentine McKee num telefilme filmado no final de 2017, destinado a ser o episódio-piloto de uma nova série.

Mas o canal SyFy acabou por não avançar ou exibir o piloto: só existem imagens do trailer.

Na entrevista, o ator revela que não perdeu a esperança: "Talvez precise de ser o aniversário dos 30 anos ou 35. Vamos continuar a tentar".

