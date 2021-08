A história de "Spencer" centra-se nos três dias de um dos últimos natais que Diana passou no Castelo de Windsor, em 1991: o fim de semana decisivo em que ela percebeu que o seu casamento com o Príncipe Carlos não estava a funcionar e que precisava desviar-se do caminho que a colocaria em linha para ser um dia a Rainha de Inglaterra.

“Spencer” é protagonizado por Kristen Stewart no papel de Princesa Diana e conta com Jack Farthing, mais conhecido pela série histórica da BBC "Poldark”, como Principe Carlos. O elenco integra ainda nomes como Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris.

O filme é realizado pelo chileno Pablo Larraín, que em 2016 assinou outro biopic de uma mulher famosa, “Jackie”, que valeu a nomeação ao Óscar a Natalie Portman pelo papel de Jackie Kennedy.

A estreia mundial de “Spencer” vai ser a 3 de setembro no Festival de Veneza e o lançamento mundial nas salas de cinema está previsto para novembro.

Veja o trailer: