Numa reação às más críticas que o seu filme recebeu, a super estrela da NBA LeBron James partilhou com os seus "haters" nas redes sociais a notícia do sucesso de bilheteira maior do que esperado de "Space Jam: Uma Nova Era" no último fim de semana, com 31,1 milhões de dólares.

Mas é pouco provável que vá partilhar a opinião arrasadora do realizador do "Space Jam" original de 1996 com Michael Jordan, que achou o novo filme de 115 minutos "uma confusão sem interesse" e tão chato que precisou de cinco sessões separadas para conseguir ver tudo.

Em declarações ao TMZ, Joe Pytka elogiou LeBron James como um atleta incrível e até um bom ator, mas...

"A verdade é que LeBron não é o Michael", disse sem subterfúgios, acrescentando que quando foi lançado o "Space Jam" original, Jordan não era apenas o melhor jogador de basquetebol da NBA, mas "a maior celebridade do mundo".

Space Jam

Atualmente com 82 anos, Joe Pytka também é um lendário realizador de publicidade: foi o anúncio "Hare Jordan" para o Super Bowl de 1992 que o levou a ser escolhido para dirigir "Space Jam" quatro anos mais tarde.

O realizador acredita que a sequela não estabelece uma "ligação pessoal" com LeBron que a tornaria mais realista, enquanto a história do primeiro filme estava muito ligada a Michael Jordan, nomeadamente à sua vontade de trocar o basquetebol pelo basebol.

O realizador diz que não se consegue lembrar de nada das participações especiais de vedetas como Anthony Davis ou Damian Lillard em "Space Jam: Uma Nova Era", enquanto o filme de 1996 teve um elenco secundário com prestações memoráveis de Bill Murray e de jogadores como Charles Barkley, Muggsy Bogues e Shawn Bradley.

Pytka também não gostou da banda sonora, considerando-a como "insignificante" quando comparada com as canções que se tornaram clássicas do filme original.

O realizador descreveu ainda como "de partir o coração" a forma como Buggs Bunny é tratado em "Uma Nova Era", dizendo que não tem qualquer ligação com o passado da personagem: "parecia um daqueles bonecos que se compra numa loja de presentes do aeroporto para levar ao seu filho quando a sua viagem de negócios demorou mais tempo do que estava previsto".

"Space Jam: Uma Nova Era" está em exibição nos cinemas portugueses.

VEJA O TRAILER.