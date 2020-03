Segundo a proposta, assinada pelo presidente da autarquia, nas edições de 2017, 2018 e 2019 realizaram-se no município de Sintra 136 sessões de cinema, quatro concertos, um simpósio internacional e leituras públicas.

“Entre estreias mundiais, filmes em competição, edições restauradas de alguns clássicos do cinema europeu, concertos e recitais, a audiência foi nos três anos de 24.281 espetadores, um número que se espera fazer crescer mediante a continuidade do festival neste concelho”, justifica a autarquia.

A proposta destaca ainda o facto de este festival contar “com a presença de grandes criadores internacionais, figuras maiores da história do cinema e das artes, que irão partilhar as suas experiências com o público”.

“Muitos foram os realizadores e atores que incluíram na sua obra esta mítica Vila, como a atriz Gloria Swanson, os realizadores Wim Wenders, Roman Polanski e Paul Auster, entre muitos outros de renome internacional, pelo que, será exibido, nesta edição de 2020 do LEFFEST, um ciclo de filmes rodados em Sintra”, sublinha.