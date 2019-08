Nem caracterização nem efeitos especiais: o realizador Richard Linklater vai fazer um filme ao longo de 20 anos porque a história se passa durante duas décadas.

O projeto é a adaptação do musical da Boradway "Merrily We Roll Along", do lendário Stephen Sondheim, que acompanhará as vidas e carreiras artísticas de três jovens.

Os atores principais serão Ben Platt (dos filmes "Um Ritmo Perfeito" e famoso nos EUA por causa do impacto dos musicais da Broadway "The Book of Mormon" e "Dear Evan Hansen), Beanie Feldstein ("Booksmart") e Blake Jenner (que entrou em "Todos Querem o Mesmo", outro filme de Linklater).

A personagem central, interpretada por Janner, será Franklin, um talentoso compositor da Broadway que se torna um produtor rico graças a Hollywood, mas perde os amigos, o casamento e os princípios.

Richard Linklater com Blake Jenner

Este projeto será ainda mais ambicioso do que o de "Boyhood: Momentos de Uma Vida" (2014), do mesmo realizador, sobre o crescimento de um rapaz de seis anos ao longo da década mais impactante da sua vida.

O drama, nomeado para seis Óscares, foi filmado com o mesmo grupo de atores durante alguns dias durante 12 anos, entre o verão de 2002 e outubro de 2013: além de Patricia Arquette, que ganhou a estatueta de Melhor Atriz Secundária, o elenco central era formado pelos jovens Ellar Coltrane e Lorelei Linklater, bem como Ethan Hawke.

O processo será o mesmo em "Merrily We Roll Along" para acompanhar o envelhecimento dos atores, mas a história vai inverter a cronologia para mostrar a destruição do idealismo de Franklin: por isso, Linklater já rodou a cena final do filme.