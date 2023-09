A clássica série de mistérios "Crime, Disse Ela" vai dar o salto para o grande ecrã.

Segundo a notícia exclusiva do Above the Line, um filme está em preparação no estúdio Universal Pictures inspirado pela popular série que surgiu na década de 80 e tornou uma grande estrela Angela Lansbury no papel da escritora de policiais Jessica Fletcher.

Atualmente paralisado por causa das greves em Hollywood, o projeto foi confiado aos argumentistas Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo.

A dupla de argumentistas e antigas jornalistas escreveu "Orange Is the New Black" e é a mesma de "Dumb Money" para o mesmo estúdio: o filme com Paul Dano, Seth Rogen e Pete Davidson à volta do fenómeno à volta das ações da GameStop teve recentemente uma estreia com críticas muito positivas no Festival de Toronto e chegará aos cinemas portugueses a 21 de setembro.

O projeto é de Amy Pascal, produtora dos filmes "Homem-Aranha" e antig copresidente da Sony Pictures Entertainment.

Produzida pela Universal Television, "Crime, Disse Ela", arrancou em 1984 e Angela Lansbury foi sempre nomeada e nunca premiada nos Emmys nas doze temporadas pela interpretação da escritora de policiais que aplicava os seus poderes de dedução, experiência e senso comum para ultrapassar as autoridades e desmascarar os criminosos. O sucesso em todo o mundo foi gigantesco, com 264 episódios até 1996 e mais quatro telefilmes.