"Acorda, Defunto: Um Mistério Knives Out" é o título do terceiro filme da saga do detetive Benoit Blanc.

A Netflix divulgou o primeiro teaser trailer e anunciou a estreia a 12 de dezembro durante o evento de celebração Tudum em Los Angeles a 31 de maio.

Após investigar crimes na Nova Inglaterra nos EUA e numa ilha privada na Grécia nos filmes de 2019 e 2022, o novo mistério tem lugar em Londres, na Inglaterra.

Novamente com argumento e realização de Rian Johnson a partir de uma forte inspiração nos romances policiais de Agatha Christie, o elenco junta Daniel Craig com novos "suspeitos", muitos deles apresentados em palco no Tudum: Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church.

