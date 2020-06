Adaptação do romance "Ligações Perigosas", de Pierre Choderlos de Laclos, transferindo a ação da França do século XVIII para a Nova Iorque dos anos 1990 e com adolescentes ricos, "Estranhas Ligações" ("Cruel Intentions" no original) continua a ser um dos filmes mais populares do género.

A versão surpreendeu por ser muito mais "desassombrada" e explícita do que seria de esperar e fez maravilhas pelas carreiras de Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon e Selma Blair.

Vários momentos ficaram para a história, mas talvez o mais recordado e icónico seja o do beijo de Sarah Michelle Gellar e Selma Blair.

O impacto foi tão grande que as atrizes recriaram-no ao receber o prémio da sua categoria nos prémios de cinema MTV em 2000, momento que também ficou para a história.