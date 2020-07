A história de Vannila Ice vai chegar ao cinema: o ator Dave Franco confirmou que vai protagonizar e realizar um "biopic" sobre o ícone da música da década de 1990.

Agora com 52 anos, o cantor ganhou fama mundial em 1990 com o hit "Ice, Ice Baby" e o álbum "To The Extreme", que vendeu 15 milhões de cópias, mas nunca conseguiu repetir o sucesso.

Entrou ainda num filme desastroso para aproveitar o sucesso musical chamado "Cool As Ice" (1991), conhecido em Portugal por "Curtidos e Betinhos", e como ele próprio em "Tartarugas Ninja II: O Segredo da Lama Verde" (1991).

Hoje, ainda dá concertos e protagoniza o reality show "The Vanilla Ice Project", no qual recupera casas que tinham sido embargadas na Flórida.

Dave Franco e James Franco em "Um Desastre de Artista"

O que está a caminho será um filme muito especial, do mesmo género de "Um Desastre de Artista", que o irmão mais velho James Franco dedicou ao cineasta "Tommy Wiseau" e à rodagem do seu "clássico" de culto "The Room".

"Com esse filme, as pessoas esperavam que fizéssemos uma comédia ultrajante em que gozávamos com o Tommy, mas quando mais fazíamos a sério, mais engraçado e sincero era. Também é esse o tom que queremos para este", indicou à Insider.

Tal como o irmão, Dave Franco começa a destacar-se tanto à frente como atrás das câmaras: conhecido pelos filmes "Mestres da Ilusão" e "Má Vizinhança", além de "Sangue Quente", "Nerve - Alto Risco" e "6 Underground", está a receber elogios pela estreia como realizador e argumentista de longas metragens com "The Rental", do género de terror, protagonizado por Dan Stevens e Alison Brie.