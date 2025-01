Dave Franco, o ator e irmão mais novo de James Franco, sabe das comparações com Luigi Mangione.

Após ter sido visto pela última vez na audiência de 23 de dezembro em que se declarou inocente das acusações, arrefeceu o fervor mediático à volta do suspeito de assassinar a tiro Brian Thompson, o presidente executivo de uma importante empresa de seguros de saúde, às primeiras horas da manhã de dia 4 numa rua de Manhattan.

Por agora, apenas estarão em andamento vários projetos documentais, incluindo um do vencedor do Óscar Alex Gibney, mas assim que o jovem de 26 anos foi apanhado a 9 de dezembro e publicada a fotografia oficial, as redes sociais rapidamente descobriram o equivalente em Hollywood, incluindo as sobrancelhas: o consenso é que Dave Franco é a escolha ideal para o interpretar num potencial filme.

Mas não foram são os desconhecidos da Internet: segundo o ator e a sua esposa Alison Brie, todos falam no 'casting'.

Quando a jornalista da revista The Hollywood Reporter perguntou durante o Festival de Cinema de Sundance se alguém lhe tinha falado das comparações, foi Alison Brie a primeira a reagir: "Alguém? Está a referir-se a toda a gente?".

Dave Franco, de 39 anos, mas a parecer mais novo, acrescentou: "Nunca recebi tantas mensagens na minha vida sobre o que quer que seja".

E não foram apenas os amigos a falar no assunto: “Todos os que têm o meu número de telefone contactaram-me sobre isso".

Bem-disposto, o casal acrescentou que ainda não chegou nenhuma "proposta oficial".

VEJA O MOMENTO.



O assassinato de Brian Thompson revelou a grande frustração da população nos EUA com o lucrativo sistema de assistência médica. Muitos acusam estas empresas de privilegiarem os lucros em detrimento do atendimento aos pacientes.

Nas redes sociais, muitas pessoas têm celebrado Luigi Mangione como um herói e criticaram duramente as empresas de seguros médicos, levando as autoridades a preocuparem-se que outros possam cometer atos semelhantes.