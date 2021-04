Em 1988, Tom Hanks deu um grande salto na carreira com "Big", sobre um adolescente que faz um desejo e acorda no dia a seguir no corpo de um adulto.

Apesar de continuar a ser um clássico, a comédia tem uma cena que se tornou mais controversa desde a altura da estreia: a certa altura, a versão adulta de Josh, o rapaz de 13 anos, coloca a mão no peito da colega Susan (Elizabeth Perkins) e percebe-se que a relação se vai tornar sexual.

"Eu sei. Fui chamada de pedófila", reconheceu a atriz quando lhe perguntaram sobre a cena "esquisita e errada" durante uma entrevista ao jornal britânico The Guardian.

"Sabe, eu percebo. A única coisa que posso dizer é que era uma época diferente. Foi nos anos 80; não foi visto por esse prima e percebo que a ser vista por esse prisma agora.", acrescentou.

Se fosse hoje, Perkins explica que a cena nunca seria feita, mas na altura o problema não se colocou porque a intenção era outra.

"Se olharmos para a cena no filme, de certa forma foi usada como uma piada. Aqui está ele na manhã seguinte, a porta do elevador abre-se e ele sai do género 'Uau, acabei de ter a minha primeira experiência sexual.’", num reconhecimento implícito de que agora era mesmo um homem.

"Foi a construção para uma piada que hoje não seria aceitável", reconheceu.