A sequela da animação "O Gato das Botas" vai mesmo em frente, após andar a passo durante muitos anos em Hollywood.

Com o título original de "Puss in Boots: The Last Wish", a sequela do popular filme de 2011 que foi um "spin-off" da saga "Shrek" vai chegar aos cinemas a 23 de setembro de 2022.

O realizador será Joel Crawford, que dirigiu "Os Croods: Uma Nova Era".

Confirmado está Antonio Banderas, que deu voz à personagem com uns olhos irresistíveis como "letais" pela primeira vez em "Shrek 2" (2004).

Na nova história, o Gato já gastou oito das suas novas vidas e parte "numa viagem épica para encontrar o mítico Último Desejo e restaurar as suas nove vidas".