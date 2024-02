Apesar de ter no currículo vários filmes que fazem parte do melhor da história do cinema, mas também célebres por terem sido rodagens muito complicadas, nada parece ter preparado o Werner Herzog para o "puro inferno" do mundo da famosa boneca da Mattel no cinema.

O lendário cineasta alemão, popularizado mais recentemente como ator com a série "The Mandalorian", mas conhecido como o autor de filmes como "O Enigma de Kaspar Hauser", "Aguirre, a cólera de Deus" e "Fitzcarraldo", foi questionado recentemente pelo apresentador Piers Morgan sobre o que achava do fenómeno "Barbenheimer" que tomou conta dos cinemas no verão e chegou aos Óscares.

"Ainda não vi o ‘Oppenheimer’, mas irei fazê-lo. Do 'Barbie’ consegui ver a primeira meia hora. Estava curioso e queria vê-lo. E ainda não tenho uma resposta, mas tenho uma desconfiança - será que o mundo de Barbie é um puro inferno?", respondeu.

E reforçou: "Por um bilhete de cinema, como espectador, pode-se testemunhar o mais próximo possível de um puro inferno".

O cineasta não teve tempo para aprofundar a opinião e pediu mais tempo para ver o resto do filme e conseguir a tal resposta que procura.

Apesar de Herzog parecer estar a falar sobre "Barbie Land" e não a criticar o filme de Greta Gerwig com Margot Robbie e Ryan Gosling nomeado para oito Óscares, as declarações tornaram-se virais.

Mas Piers Morgan, um famoso detrator do filme, pegou logo na deixa: "Confie em mim, deixe-me poupá-lo ao horror. Vi a coisa toda e foi um inferno. Concordo plenamente com a sua avaliação inicial depois de meia hora. E definitivamente recomendo que não passe pelo resto”.

A cerimónia dos Óscares está marcada para 10 de março.

O MOMENTO DA ENTREVISTA.