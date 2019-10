As hipóteses de vitória de Di Caprio serão menores por causa da estatueta com poucos anos por "The Revenant", mas Pitt é considerado o grande favorito praticamente desde a antestreia mundial no Festival de Cannes em maio.

Por altura da estreia de "Ad Astra" em setembro, o ator disse que não tenciona fazer campanha para as grandes "eleições" do mundo do cinema (já foi nomeado por seis vezes, três como ator e três como produtor, conquistando a estatueta quando "12 Anos Escravo" foi considerado o Melhor Filme de 2012).

Este é um ano em que várias duplas masculinas se vão dividir pelas duas categorias.

A mesma Sony decidiu propor Matthew Rhys (estrela da série "The Americans") para Melhor Ator e Tom Hanks como secundário por "A Beautiful Day in the Neighborhood" (estreia prevista por cá para 6 de fevereiro).

"The Lighthouse", ainda sem estreia anunciada para Portugal, opta por Willem Dafoe para Ator Secundário e Robert Pattinson na categoria principal.

Com mais tempo no filme "Dois Papas", a Netflix optou por propor o nunca nomeado Jonathan Pryce (o Papa Francisco) como protagonista e o vencedor do Óscar Anthony Hopkins (o Papa Bento XVI) como secundário.

Atualmente apenas há uma exceção entre as duplas: a Fox decidiu propor Christian Bale e Matt Damon para Melhor Ator, confirmando o equilíbrio das suas personagens em "Le Mans ‘66 – O Duelo" (estreia no nosso país a 14 de novembro).