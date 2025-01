Luís Miguel Cintra vai ser a primeira personalidade portuguesa homenageada pelos Prémios Curtas, que reconhecem o cinema português em curta-metragem desde 2023.

Com a intenção de passar o intuito de ser uma distinção anual, a direção e os jurados dos prémios decidiram entregar o primeiro Prémio Honorário ao encenador, ator e fundador do Teatro da Cornucópia, de 75 anos, "pela sua forte contribuição em diferentes palcos e telas, assim como pela sua entrega em diversas primeiras obras de vários autores, impulsionando assim o panorama cinematográfico português e em particular os jovens cineastas", nota o comunicado oficial.

Formado por realizadores, argumentistas, atores, críticos e programadores de cinema, o júri da terceira edição conta com Frederico Corado, Marina Leonardo, Hugo Gomes, Inês Moreira Santos, Rafael Félix, Carolina Serranito, Francisco Rocha, Jasmim Bettencourt, Filipa Amaro, André Pereira, Bernardo Freire e Bruno Gascon.

Os Prémios Curtas são atribuídos em parceria com a plataforma de ‘streaming’ Filmin. Em 2023, o organizador André Marques explicou à agência Lusa que são generalistas e transversais a géneros cinematográficos, abertos tanto a filmes já premiados como a outros saídos de contexto escolar.

As nomeações para 18 categorias competitivas serão reveladas em 16 de fevereiro através da conta de Instagram dos Prémios Curtas. A cerimónia está marcada para 5 de abril no Fórum Lisboa.