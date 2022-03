Nomeado com “Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas”, de Guillermo del Toro, o designer luso-canadiano Luís Sequeira falhou o prémio de “Excelência em filme de época” da Associação de Figurinistas dos Estados Unidos, o maior representante do seu setor.

A 24.ª edição dos "Costume Designers Guild Awards" realizou-se esta quarta-feira à noite (madrugada em Portugal) em Santa Mónica (Califórnia) e Luís Sequeira perdeu para Jenny Beavan e o filme "Cruella", da Disney.

"Dune - Duna" ganhou o prémio em "Excelência em filme de Ficção científica".

Os três filmes estão na corrida ao Óscar, juntamente com "Cyrano" e "West Side Story".

A entrega das estatuetas douradas será a 27 de março, mas o designer ainda está nomeado para os BAFTA, no Reino Unido, os prémios da academia britânica de cinema e televisão, que serão anunciados já este domingo.

“O Príncipe Volta a Nova Iorque” ganhou na categoria de "Excelência em filme contemporâneo" na mesma associação.

Entre as séries, destaque para "excelência em televisão contemporânea" para "Emily in Paris" e "excelência em série de época" para "The Great", com "O Livro de Boba Fett" a ser distinguido em "excelência em televisão de ficção científica/fantasia".

Nightmare Alley

Ainda nos cinemas portugueses, “Nightmare Alley – Beco das Almas Perdidas” conta com Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara e David Strathairn, e representa uma nova colaboração de Luís Sequeira com Guillermo del Toro, com quem já trabalhou no filme “A Forma da Água” e na série “The Strain”.

VEJA O TRAILER.



Atualmente, Luís Sequeira está também envolvido na série “Guillermo del Toro’s cabinet of curiosities”, prevista para este ano na plataforma Netflix.

Luís Sequeira nasceu no Canadá, é filho de portugueses, tem dupla nacionalidade e soma mais de trinta anos de carreira entre a moda e o cinema.

Em 2018 esteve nomeado para o Óscar de Melhor Guarda-Roupa com "A Forma da Água", que valeu a Guillermo del Toro os prémios da academia norte-americana de Melhor Filme e Melhor Realização.

Além das produções com del Toro, Luís Sequeira assinou ainda o guarda-roupa dos filmes "The Christmas Chronicles", "It - Capítulo 2", "Monster Problems" e colaborou na série “Lock & Key”.