"Era Uma Vez no Apocalipse", de Tiago Pimentel, vai ter estreia internacional na Comic Con San Diego, na Califórnia, um dos mais importantes e famosos eventos da cultura pop do mundo, anunciou a produtora.

Protagonizada pelo músico Sérgio Godinho e os atores Paulo Calatré e Mariana Pacheco, a curta portuguesa será exibida a 26 de julho, no âmbito do Comic Con Independent Film Festival, onde estará em competição pelo prémio de Melhor Curta-Metragem de Terror / Suspense.

A "fábula negra" teve estreia nacional fora da competição na 17.ª edição MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, e já passou este anos pelos festivais Fantasporto e Shortcutz Lisboa (onde foi considerada a melhor curta de fevereiro, entrando na competição para a melhor de 2024).

"'Era Uma Vez no Apocalipse' apresenta-nos uma realidade distópica e opressiva, mas com fortes ressonâncias do mundo em que vivemos – num Portugal devastado pela III Guerra Mundial, assolado pelo inverno nuclear que dela resultou e subjugado por uma ditadura militar implacável, um pai idoso e a filha recebem na sua humilde casa a visita inesperada de um oficial do regime. Segue-se um jogo de gato e rato, numa vertigem de logros e violência que apenas pode terminar em tragédia", resume a sinopse.

O mais recente projeto de Tiago Pimentel e António Miguel Pereira, a dupla criativa da série ficção científica "Projeto Delta" (2023) e pela curta Cá Dentro | Inside (2019), premiada em festivais no Canadá e EUA, conta com fotografia de Tomás Brice e banda sonora de José Tornada.

A produção destaca ainda que é a primeira obra nacional a contar com a colaboração de Luís Sequeira, o figurinista luso-canadiano e habitual colaborador de Guillermo del Toro nomeado para os Óscares por "A Forma da Água" (2017) e "Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas" (2021).

VEJA O TRAILER "ERA UMA VEZ NO APOCALIPSE".