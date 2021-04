Mads Mikkelsen é o terceiro nome no elenco de "Indiana Jones 5", juntando-se a Harrison Ford e à sua nova companheira de aventuras Phoebe Waller-Bridge, avançou a publicação Deadline Hollywood.

Detalhes sobre a sua personagem e a história do filme permanecem em secretismo.

O "casting" é mais uma confirmação do bom momento na carreira do ator dinamarquês de 55 anos, aclamado por "Mais Uma Rodada", favorito ao Óscar de Melhor Filme Internacional na cerimónia de 25 de abril (estreia a 29 em Portugal), e escolhido em novembro do ano passado para substituir Johnny Depp em "Monstros Fantásticos 3".

No currículo destacam-se ainda filmes como "Carne Fresca, Procura-se", "007: Casino Royale", "Valhalla Rising - Destino de Sangue", "The Hunt - A Caça", "Doutor Estranho", "Rogue One: Uma História de Star Wars", além da interpretação do Dr. Lecter na série "Hannibal".

Após "Os Salteadores da Arca Perdida" (1981), "Indiana Jones e o Templo Perdido" (1984), "Indiana Jones e a Última Cruzada" (1989) e "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" (2008), Steben Spielberg passou a cadeira de realizador para James Mangold ("Walk the Line", "Logan", "Le Mans '66: O Duelo"), mas a imprensa americana garante que se mantém como um produtor muito envolvido em todos os detalhes.

Tal como nos filmes anteriores, o lendário compositor John Williams será o responsável pela banda sonora.

O início da produção deverá começar ainda este verão e a estreia nos cinemas está marcada para 29 de julho de 2022.