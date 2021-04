Phoebe Waller-Bridge será a nova parceira no quinto e último filme de Harrison Ford como o famoso arqueólogo Indiana Jones, confirmou a Disney.

Tal como nos filmes anteriores, o lendário compositor John Williams será o responsável pela banda sonora.

O início da produção deverá começar ainda este verão e a estreia nos cinemas está marcada para 29 de julho de 2022.

Sem detalhes sobre a personagem, a britânica de 35 anos sucederá a Karen Allen ("Os Salteadores da Arca Perdida", de 1981, e "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal", de 2008), Kate Capshaw ("Indiana Jones e o Templo Perdido", de 1984) e Alison Doody ("Indiana Jones e a Grande Cruzada", de 1989).

O trabalho mais conhecido de Phoebe Waller-Bridge é como a criadora, argumentista e protagonista das duas temporadas da aclamada série de comédia "Fleabag" entre 2016 e 2019, criada a partir de uma peça que protagonizou e levou à cena no festival Fringe de Edimburgo em 2013.

Foi também a principal responsável e argumentista da primeira temporada de "Killing Eve" (2018), produtora da série para a HBO "Run" (2020) e uma das argumentistas do filme ainda inédito "007: Sem Tempo Para Morrer".

Como atriz, destacou-se principalmente como a voz de L3-37 em "Han Solo: Uma História de Star Wars" (2018), uma produção da LucasFilm, tal como é "Indiana Jones".

Os Salteadores da Arca Perdida

Em 1981, já famoso pelo seu papel como Han Solo em "Star Wars", Harrison Ford assumiu pela primeira vez o papel de Indiana Jones em "Os Salteadores da Arca Perdida", sob a direção de Steven Spielberg.

Sucesso mundial, o filme gerou mais tarde duas sequelas igualmente populares, "Indiana Jones e o Templo Perdido", de 1984, e "Indiana Jones e a Última Cruzada", de 1989, que tinha o falecido Sean Connery como pai do arqueólogo.

Lançado em 2008, também com Ford no papel principal, o quarto episódio - "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" - foi um sucesso de bilheteira, mas friamente recebido pela crítica e pelos primeiros fãs da saga.

Em 2016, a Disney anunciou a continuação e o fim das aventuras de Indy, com o filme inicialmente marcado para 2019. No entanto, o projeto teve uma série de atrasos devido as divergências entre os produtores, escritores e Steven Spielberg.

O realizador do quinto filme será James Mangold ("Walk the Line", "Logan", "Le Mans '66: O Duelo"), mas a imprensa americana garante que Spielberg se mantém como um produtor muito envolvido em todos os detalhes.