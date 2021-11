De nada valeu a presença de Penélope Cruz, as críticas muito positivas e os prémios de festivais e de associações de críticos: com cerca de 414.203 espectadores à sétima semana de exibição nos cinemas espanhóis, "Mães Paralelas" é o quarto filme menos visto na carreira e será um dos maiores fracassos comerciais de Pedro Almodóvar.

Segundo os dados do Taquilla España, com exceção dos 355.337 espectadores de "Julieta" em 2016, coincidindo com o escândalo dos "Panama Papers", em que o seu nome apareceu com outras personalidades associado a um gigantesco esquema de evasão fiscal, é preciso recuar até ao tempo em Almodóvar era um realizador desconhecido para encontrar piores resultados entre as suas 22 longas-metragens: "Pepi, Luci, Bom e Outras Tipas do Grupo" (1980), com 216.387, e "Labirinto de Paixões" (1982), com 358.252.

Neste momento, "Mães Paralelas" só poderá ambicionar ultrapassar no ranking outros filmes dos anos 1980: "Matador" (416.038, de 1986), "Que Fiz Eu para Merecer Isto?" (424.722, de 1984) e "Maus Hábitos" (453.637, de 1983).

Mães Paralelas

O impacto da pandemia e a fuga de espectadores para as plataformas de streaming são apontadas como as razões mais prováveis para o que aconteceu ao último trabalho do realizador espanhol mais premiado e famoso a nível internacional, um feroz defensor de ver filmes nos cinemas.

Tal como acontece em Portugal, as salas em Espanha não recuperaram a afluência que tinham antes de março de 2020: "Velocidade Furiosa 9", o filme mais visto em 2021, com pouco mais de 1,5 milhões de espectadores, ficaria apenas em 20.º no balanço de 2019.

Nesta nova realidade, nem se pode dizer que "Mães Paralelas" tenha passado despercebido: é o quinto filme espanhol mais popular deste ano, atrás do campeão "A todo tren Destino Asturias" (1.500.396 espectadores), "Operación Camarón" (562.380), "Maixabel" (484.110) e "Way Down" (419.276).

O filme chega aos cinemas portugueses a 1 de dezembro.

TRAILER.