Em comunicado, a Câmara Municipal da Maia, no distrito do Porto, anunciou que está aberta a chamada para admissões de obras em “diversas categorias, incluindo longas-metragens de ficção, documentário e animação”.

O festival, que vai decorrer no Cinema Venepor, é aberto a cineastas de todo o mundo, devendo as submissões ser feitas até 24 de março, através do site oficial do festival www.maiaiff.com.