Os ativista deixam uma lista de exigências a Hollywood: "que se distancie da polícia; que se distancie de conteúdos contra negros; que invista nas nossas carreiras; que invista em conteúdo anti-racista; que invista na nossa comunidade."

A carta salienta que Hollywood encorajou e continuar a encorajar com as suas histórias a epidemia da violência policial e a cultura "anti-negra", apesar de ter o "privilégio, enquanto indústria criativa, de imaginar e criar", "uma significativa influência cultural e política" e "a possibilidade de usar a nossa influência para imaginar e criar um mundo melhor".

"A forma como Hollywood e os 'media' contribuíram para a criminalização da população negra, a distorção do sistema jurídico e a glorificação da corrupção policial e da violência tiveram 'consequências horríveis' para as vidas dos negros", continua.

Dando exemplos das vítimas mortais dessas histórias, o documento salienta que "temos de parar com a exaltação de oficiais e agentes que são brutais e agem fora da lei como heróis", representações que, defende, "encorajam polícias como Derek Chauvin, o assassino de George Floyd".

A organização da carta começou com o ator Kendrick Sampson (das séries "Como Defender Um Assassino" e "Insecure"), agredido pela polícia e atingido por balas de borracha durante uma manifestação contra racismo que ajudou a organizar, em maio. Para a sua elaboração contou com a ajuda da atriz Tessa Thompson e dos fundadores do movimento Black Lives Matter, Patrisse Cullors e Melina Abdullah.