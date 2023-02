"Avatar: O Caminho da Água" atingiu uma marca histórica nos cinemas portugueses: um milhão de espectadores.

Ao fim de dois meses em cartaz, o novo filme de James Cameron chegou aos 1.012.936 espectadores, de acordo com os dados oficiais do ICA - Instituto do Cinema e Audiovisual. Entre quinta-feira a domingo, voltou a ser o mais visto nas salas, com 16.309 bilhetes vendidos.

Apenas mais dois filmes passaram o milhão de espectadores desde 2004, quando existem dados oficiais do ICA: à frente estão apenas a nova versão de "O Rei Leão", com 1.281.657 espectadores, que destronou no início de setembro de 2019 o anterior campeão, o primeiro "Avatar", de 2009, que após vários relançamentos, tem oficialmente 1.258.034 bilhetes vendidos.

Segunda a distribuidora portuguesa, a sequela também é o o filme com a maior receita bruta acumulada de sempre em Portugal: 7.375 milhões de euros.

Internacionalmente, "O Caminho da Água" continua a faturar e chegou aos 2,213 mil milhões de dólares nas bilheteiras, um terceiro lugar nos que arrecadaram mais receitas (sem incluir o impacto da inflação nos filmes mais antigos), atrás de "Avatar", com 2,922 mil milhões e "Avengers: Endgame", com 2,797 mil milhões.

Antes de 2004, os dados das bilheteiras portuguesas não eram divulgados publicamente, embora se comentasse, não oficialmente, que outro título de James Cameron, "Titanic" (1997), teria chegado aos dois milhões de espectadores (número reforçado com mais quase 91 mil da versão 3D lançada nos cinemas portugueses em 2012).

Curiosamente, foram vendidos mais 5.475 bilhetes entre quinta-feira e domingo para o relançamento do filme com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, que ficou em quinto lugar nos mais vistos.

A seguir à sequela de "Avatar", os mais vistos foram "Magic Mike - A Última Dança" (15.674 espectadores), "O Gato das Botas: O Último Desejo" (10.680) e "Operação Fortune: Missão Mortífera" (9.474).