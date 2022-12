Sem "Avatar: O Caminho das Água", mas com "Top Gun: Maverick" como o único representante dos "blockbusters" de Hollywood, Barack Obama revelou a sua lista dos melhores filmes de 2022, cumprindo o ritual de partilhar as suas preferências anuais em várias áreas que começou quando ainda era presidente dos EUA.

"Vi alguns grandes filmes este ano – aqui estão alguns dos meus preferidos. O que foi que perdi", perguntou nas redes sociais ao anunciar o Top 10 dos filmes preferidos que é, na realidade, um Top 17, que as "más línguas" garantem ser realmente preparadas pelos assessores do muito ocupado estadista.

Não se sabe se é por ordem de preferências, mas no habitual ecletismo e inclinação "artística" das escolhas, no topo da lista surge "Os Fabelmans", confirmando que Steven Spielberg é um dos cineastas preferidos de Obama: no ano passado, também entrou a nova versão do musical "West Side Story".

A seguir estão o sul-coreano "Decisão de Partir", de Park Chan-wook; "A Mulher Rei", com Viola Davis; "Aftersun", um aclamadíssimo filme de estreia de Charlotte Wells com Paul Mescal; "Emily the Criminal", estreia na realização de John Patton Ford com Aubrey Plaza; e o francês "Petite Maman - Mamã Pequenina", de Céline Sciamma.

Os outros títulos são "Descendant", documentário para a Netflix da própria produtora de Obama (que o admite); o francês "O Acontecimento", de Audrey Diwan; "Justiça para Emmett Till", sobre a ativista Mamie Till-Mobley; "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", com Michelle Yeoh; "Top Gun: Maverick", com Tom Cruise; o espanhol "O Bom Patrão", com Javier Bardem; o japonês "Roda da Fortuna e da Fantasia", de Ryusuke Hamaguchi; os iranianos "Um Herói", de Asghar Farhadi, e "Estrada Fora", de Panah Panahi; "Tár", de Todd Field e com Cate Blachett; e "A Vida Depois de Yang", com Colin Farrell.

Como sempre, também se notam as ausências: o antigo presidente não colocou "Black Panther: Wakanda Para Sempre", como tinha feito com o primeiro filme em 2018; nem "Emancipação", o drama sobre o esclavagismo com Will Smith.