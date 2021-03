A vida e carreira de Jeff Buckley vai chegar ao cinema, explorando o filão lançado pelos filmes sobre os Queen e Elton John.

"Everybody Here Wants You" será o título do "biopic" oficial, que tem o apoio total dos herdeiros do malogrado artista e acesso à sua música.

A rodagem deverá começar no outono, avançou a publicação Variety.

O projeto da produtora Culmination marcará a estreia na realização de Orian Williams, produtor de "biopics" musicais de referência como "Control", de Anton Corbijn (2007), sobre Ian Curtis dos Joy Division, e "England Is Mine - Descobrir Morrissey", de Mark Gill (2017).

A interpretar Jeff Buckley estará o ator e músico Reeve Carney, que foi Dorian Gray na série "Penny Dreadful" e está atualmente a rodar "Gucci" em Itália ao lado de Lady Gaga e às ordens de Ridley Scott.

Reeve Carney em "Penny Dreadful"

Filho do músico Tim Buckley, Jeff Buckley morreu a 29 de maio de 1997, aos 30 anos, devido a um afogamento acidental no rio Mississipi.

Apesar de ter editado apenas um álbum em vida, "Grace", a discografia de Jeff Buckley contou com várias edições póstumas, com gravações de estúdio, caseiras e ao vivo, reunidas em "Sketches for my sweetheart the drunk" (1998), "Mistery white boy" (2000), "Live at Olympia" (2001) e "So real: Songs from Jeff Buckley" (2007).