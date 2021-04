A produtora de Leonardo DiCaprio ganhou o leilão para fazer a versão americana do filme "Mais Uma Rodada", que chega esta semana aos cinemas portugueses.

A notícia foi conhecida no dia a seguir após valer à Dinamarca o quarto Óscar de Melhor Filme Internacional na cerimónia de domingo à noite, mas o interesse pelos direitos de adaptação não era recente e na corrida estavam ainda estúdios e produtoras ligados a Jake Gyllenhaal e Elizabeth Banks.

Com Mads Mikkelsen como principal protagonista, o filme de Thomas Vinterberg acompanha as consequências do pacto de quatro professores dinamarqueses em crise de meia-idade e cansados do mundo que passam os dias embriagados, numa "experiência" pouco científica para testar a teoria de que o ser humano devia nascer com uma pequena quantidade de álcool no sangue e a embriaguez moderada abre as mentes para o mundo ao nosso redor, diminuindo os problemas e aumentando a criatividade.

Apesar de estar envolvido na produção, falta saber se este será um dos próximos projetos de Leonardo DiCaprio como ator, o que deverá depender de argumento, realizador e o que tenha em agenda.

A notícia da versão americana não recebeu muito entusiasmo nas redes sociais, que a interpretaram como um repúdio pelo filme original e sinal da habitual aversão dos espectadores de língua inglesa por filmes legendados.

Mas Thomas Vinterberg defendeu a escolha e mostrou confiança, apesar de dizer que não será a "principal força criativa" da nova versão nem estará envolvido como argumentista ou realizador.

"Já vi antes várias interpretações do meu trabalho. É uma coisa artística interessante ver algo crescer em diferentes versões. Agora está nas mãos do melhor ator que se pode ter e além de ser um ator brilhante, fez escolhas muito inteligentes ao longo da sua carreira. Sinto que há muita integridade nas escolhas que fez. Estou cheio de esperança e curiosidade sobre o que estão a preparar", explicou ao Indiewire.