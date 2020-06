O segundo filme, "Mamma Mia! Here We Go Again", foi um sucesso comercial, apesar de ter arrecadado aproximadamente menos um terço das receitas de bilheteira do que o original.

Ambos se centravam em Sophie (Amanda Seyfried) e a relação com a mãe Donna (Meryl Streep) e os seus potenciais pais (interpretados por Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgård), ao som da música do grupo sueco.

O segundo filme tinha ainda uma segunda linha temporal, nos anos 1970, que acompanhava uma jovem Donna (Lily James) e os namorados (Jeremy Irvine, Hugh Skinner e Josh Dylan).

No domingo (21), surgiram declarações precisamente de Amanda Seyfried a lançar dúvidas sobre o terceiro filme.

"Cada pessoa neste filme diria sim sem hesitar porque queremos conviver uns com os outros. Foi sobre isso que falámos da última vez, como se alguma vez pensássemos que acabaríamos novamente numa ilha na Croácia [a fazer o segundo filme]?", partilhou ao Collider.

"Portanto, sim, gostaria que houvesse um 'Mamma Mia 3', mas vou dizer uma coisa - já disse antes e vou dizer outra vez e espero estar novamente enganada. Acho que não há músicas suficientes dos ABBA para fazer um terceiro filme. Porque teríamos que usar outra vez o "Super Trooper" e o "Mamma Mia" e fazê-lo de uma forma diferente", concluiu.