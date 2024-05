Meryl Streep tem um encontro 'iminente' sobre "Mamma Mia! 3" com Judy Craymer, que criou o musical para os palcos e a seguir produziu a adaptação ao cinema de 2008 e a sequela de 2018.

A lendária atriz deu a novidade ao jornalista Baz Bamigboye do Deadline durante o jantar de gala na terça-feira à noite que se seguiu à cerimónia de abertura do Festival de Cannes, onde foi homenageada com a Palma de Ouro honorária.

Streep diz que precisa saber primeiro qual foi a solução encontrada por Craymer para trazer de volta a sua personagem, uma vez que "Mamma Mia! Here We Go Again" mostrava que Donna Sheridan tinha morrido.

"Não sei como vão fazer isso. Eles têm uma ideia. Ainda não a ouvi, mas está na [minha agenda] e saber sobre isso muito em breve”, revelou.

Mas o interesse é evidente: "Claro que quero fazer. Acho que as pessoas adoram”.

O agente há mais de três décadas da atriz, que estava ao lado, acrescentou que o estúdio Universal tem uma grande vontade de avançar para o terceiro filme e sobre a participação da sua cliente, disse: "Estamos otimistas em relação a isso".

Streep teve uma presença simbólica em "Mamma Mia! Here We Go Again": na altura, comentou-se que foi a forma encontrada para ultrapassar a sua relutância em fazer sequelas.

Segundo o jornalista do Deadline, passados seis anos a atriz 'lamenta ter deixado 'Here We Go Again' escapar por entre seus dedos", apesar de dizer que se divertiu bastante na rodagem ao reencontrar os atores Julie Walters, Christine Baranski, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried e Dominic Cooper.

Adaptação de um musical com o mesmo nome, a história do primeiro filme em 2008 passava-se na ilha grega Kalokairi, onde uma jovem noiva (Seyfried) queria saber quem era o verdadeiro pai antes do grande dia e por isso convidava em segredo os três amores do passado da mãe (Streep) para o casamento.

Tudo era pretexto, claro, para cantar as músicas do grupo sueco ABBA, o que podia soar a ridículo num filme, mas resultou num gigantesco sucesso de bilheteira.

Dez anos depois, surgiu a inevitável sequela, "Mamma Mia! Here We Go Again", outro sucesso, apesar de ter arrecadado aproximadamente menos um terço das receitas de bilheteira do original, que intercalou a história na atualidade com extensos "flashbacks" apresentando atores como Lily James, Jeremy Irvine e Hugh Skinner a interpretar a versão jovem das personagens dos atores veteranos.