Uma nova versão de "O Monte do Vendavais" está em preparação e com muito "star power".

Margot Robbie, de 34 anos, e Jacob Elordi, de 27, vão ser os amantes amaldiçoados Cathy e Heathcliff na adaptação do clássico romance de Emily Brontë publicado em 1850, confirmou o Deadline.

Mais um sinal de prestígio: este será o novo projeto como realizadora e argumentista de Emerald Fennell, que ganhou um Óscar pela história original de "Uma Mulher Com Potencial".

Já em pré-produção, a rodagem verá decorrer em 2025 na Grã-Bretanha.

Para o trio, este é um reencontro artístico: o filme será produzido pela LuckyChap, a produtora de Robbie, tal como aconteceu com "Uma Mulher Com Potencial" e o trabalho mais recente de Fennell, "Saltburn", que teve Elordi no elenco.

A história acompanha duas gerações das famílias Earnshaw e Linton, à medida que as suas vidas e os seus destinos se cruzam numa complexa teia, dominada pela relação passional entre Heathcliff e Cathy.

Não se sabe como será a adaptação de Fennell: muitas das adaptações eliminaram a história da segunda geração, a dos filhos de Heathcliff, Cathy e do seu irmão mais velho, Hindley.

É isso que acontece na versão mais famosa para o cinema, apesar de muitos desvios artísticos, de 1939 com Laurence Olivier e Merle Oberon, realizada por William Wyler.

Outras versões conhecidas são as de 1970, com Timothy Dalton e Anna Calder-Marshall, realizada por Robert Fuest; a de Jacques Rivette em 1985, com Lucas Belvaux e Fabienne Babe; a de 1992 de Peter Kosminsky com Ralph Fiennes e Juliette Binoche, a primeira para cinema a apresentar a história completa; e a realizada por Andrea Arnold em 2011, com James Howson e Shannon Beer.