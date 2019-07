Chegando aos mil milhões, a Marvel tem o direito a "supervisionar" um terceiro filme com Tom Holland.

O primeiro filme, "Homem-Aranha: Regresso a Casa", ficou pelos 880 milhões em 2017.

A Sony tem os direitos cinematográficos do Homem-Aranha (e outras personagens do universo, nomeadamente Venom), mas chegou a acordo com a Marvel em 2015 para partilhar o super-herói.

O financiamento e distribuição dos filmes continuava a cargo da Sony, bem como o controlo criativo final, enquanto a Marvel partilhava as receitas, passava a ter uma influência importante nos projetos (ao contrário do que aconteceu nas aventuras no cinema com Tobey Maguire e Andrew Garfield) e concretizava a antiga ambição de incluir o Homem-Aranha no seu Universo Cinematográfico e merchandising.

Três outros filmes este ano também já entraram neste clube muito especial dos mil milhões de dólares: "Capitão Marvel", "Aladdin" e, claro, "Vingadores: Endgame", que, com 2,79 mil milhões, se tornou o maior sucesso de sempre nas bilheteiras, desalojando "Avatar".