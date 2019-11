A Disney anunciou as datas de estreia para cinco novos filmes da Marvel.

Mesmo sem se saber quais são, os estúdios rivais certamente evitarão a concorrência direta nas semanas de 7 de outubro de 2022, 17 de fevereiro, 5 de maio, 28 de julho e 3 de novembro de 2023.

Entre as hipóteses para as datas, a imprensa especializada aponta para "Homem-Formiga 3", "Guardiões da Galáxia 3" e até "Deadpool 3", além da nova versão de "Blade" com Mahershala Ali e a sequela de "Capitão Marvel.

Durante a Comic-Con de San Diego em julho, Kevin Feige, presidente da Marvel, também deixou no ar a sugestão do regresso de um novo "Quarteto Fantástico".

Para 2020 estão apenas anunciadas as estreias de "Viúva Negra" (1 de maio) e "Eternals" (6 de novembro).

Para 2021, o plano do estúdio já inclui quatro filmes: "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" (12 de fevereiro), "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (7 de maio), a sequela de "Homem-Aranha: Longe de Casa" (16 de julho) e "Thor: Love and Thunder" (5 de novembro).

Em 2022, estava só marcado "Black Panther II" (6 de maio).