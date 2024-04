Sem fazer filmes desde 2011 e após um grave acidente de mota no ano passado, o realizador francês Mathieu Kassovitz recuperou a forma e prepara-se para voltar ao ativo também no cinema.

Foi em 1995 que "Kasso", como é popularmente conhecido no seu país, revelou-se como um talento explosivo com "O Ódio".

A seguir, também ficou conhecido como ator graças a filmes como "Um Herói Muito Discreto" (1996)", "Assassino(s)" (1997, que também realizou), "O Fabuloso Destino de Amélie" (2001) ou "Munique" (2005). Pelo meio, até passou por más experiências como realizador com os estúdios de Hollywood, com "Gothika" (2003) e "Babylon A.D." (2008).

"Rebelião" foi o último filme como realizador: a partir daí foi 'matando saudades' com episódios da aclamada série de espionagem em que era um dos protagonistas, "Le Bureau des Légendes" ("A Agência Clandestina").

Esta terça-feira, Kassovitz confirmou que vai fazer em inglês "The Big War" ["A Grande Guerra", em tradução literal], um projeto antigo de paixão que vai misturar imagem real e animação para adaptar uma famosa fábula animalista de Victor Dancette, Jacques Zimmermann e Edmond-François Calvo.

"Este é um projeto no qual ando a trabalhar há vinte anos. É inspirado na banda desenhada de culto francesa 'La Bete Est Morte', que foi escrita durante a Segunda Guerra Mundial [inédita em Portugal]. Reimagina essa guerra como sendo travada por animais. Os nazis são os lobos que perseguem os 'vermes' – os coelhos – que representam as vítimas da guerra. A história foca-se em dois coelhos que vão atrás da sua família que foi levada e na sua jornada descobrem aventuras e mais coelhos que se juntam à sua causa”, explicou o cineasta francês ao Deadline.

“Vou filmar em locais e cenários reais, e depois, as personagens animais serão adicionadas, pelo que rodarei um filme que será entregue aos animadores”, esclareceu.

O projeto foi escrito com Caroline Thompson, uma conhecida colaborada de Tim Burton com créditos firmados em títulos como "Eduardo Mãos de Tesoura", "O Estranho Mundo de Jack" e "A Noiva Cadáver".

Ainda em busca de financimento com a intenção de arrancar com a produção até ao fim do ano, também a bordo está Aton Soumache, um famoso produtor francês e especialista em animação que esteve ligado, por exemplo, a títulos do género como "Renascimento" (2006), "O Principezinho" (2015) e "Miraculous: As Aventuras de Ladybug - O Filme" (2023).