Este processo fez com que alguns fãs começassem a notar temas transgénero no filme: o facto de Thomas Anderson (Keanu Reeves) sentir que algo não está bem no mundo onde está a viver foi comparado a "disforia de género"; a sua transição para Neo; a pílula vermelha oferecida por Morpheus (Lawrence Fishburne) a simbolizar as hormonas de estrogénio.

Agora, a co-realizadora Lilly Wachowski confirmou que a saga é uma alegoria sobre ser trangénero e o desejo de transformação, mas de um ponto de vista "dentro do armário".

Em declarações ao Netflix Film Club esclareceu que que as irmãs usaram a ficção científica como uma forma de explicar o que sentiam: "Estávamos a existir num lugar onde as palavras não existiam, portanto estávamos sempre a viver num mundo de imaginação".

"Estou contente por se ter percebido que essa era a intenção original. O mundo ainda não estava pronto para isso. O mundo corporativo não estava pronto para isso", acrescentou.

Lilly Wachowski também confirmou que a intenção original era que a personagem Switch fosse de género fluído, um homem no mundo aparentemente real e uma mulher na Matrix, mas a ideia foi rejeitada pelo estúdio.

Houve quem percebesse logo as alegorias e agradecesse às irmãs Wachowski: "Agora como estes filmes são para as pessoas transgénero e a forma como vêm ter comigo e dizem ' Estes filmes salvaram a minha vida'".

Recentemente, recomeçou a rodagem de um quarto filme em que regressam Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith e Lambert Wilson, que fora interrompida pelo COVID-19 em março. A realização está apenas a cargo de Lana Wachowski.