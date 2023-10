Foi a propósito de uma festa de Halloween organizada pela empresa de bebidas espirituosas de George Clooney e do empresário norte-americano Rande Gerber, que Megan Fox e Machine Gun Kelly se decidiram mascarar de Gogo e Beatrix Kiddo, respetivamente, as icónicas personagens do filme “Kill Bill”, de Quentin Tarantino.

Na publicação partilhada nas suas redes socias, a atriz identifica na legenda o Sindicato dos Atores de Cinema e Televisão Norte-Americano (SAG-AFTRA), numa gesto de desobediência em jeito de paródia às diretrizes de Halloween recomendadas pelo sindicato e que têm sido criticadas por vários membros do sindicato.

Entre as "dicas" partilhadas pelo sindicato, recomendava-se que atores e estrelas não se vestissem de populares personagens ligadas aos grandes estúdios durante aquele que é um dos eventos mais festivos do ano.

Aos atores foi "sugerido" que escolhessem "trajes inspirados em personagens e figuras generalizadas (fantasmas, zombies, aranhas, etc.)” e evitem partilhar imagens nas redes sociais de fantasias inspiradas por conteúdos diretamente em causa durante a greve.

A greve dos atores norte-americanos, decretada a 14 de julho, dura há 110 dias e tem paralisado a gigantesca indústria do cinema, da televisão e do streaming.

A greve, que conta com mais de 160 mil atores, parou novas produções e prejudicou os festivais de cinema deste ano, com muitos atores a evitar as estreias para respeitarem as regras do sindicato, que proíbem a promoção de projetos dos grandes estúdios e plataformas de streaming.